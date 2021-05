Marian Pawełczak ps. „Morwa” obchodzi 98 lat. Jest jednym z ostatnich żyjących żołnierzy „Zapory”

- Mamy nadzieję, że będziemy mogli obchodzić również stulecie urodzin. Tata jest bardzo zadowolony, że ludzie o nim nie zapominają. Jest wzruszony i bardzo to przeżywa. Z utęsknieniem wyczekiwał gości - opowiada pani Alicja.

Ppłk Marian Pawełczak ps. „Morwa” urodził się w Stasinie w 1923 r. Od najmłodszych lat rodzice uczyli go ogromnego patriotyzmu. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. kontynuował naukę w kraśnickim gimnazjum w III klasie. W czasie II wojny światowej pobierał naukę na tajnych kompletach. W 1940 r. został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Uciekł stamtąd i wstąpił do partyzantki. Służył w Kedywie, leśnym oddziale AK w okolicach Urzędowa, a pod koniec wojny w oddziale mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. W 1944 r. został przymusowo wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Ukończył szkołę podoficerską, ale jeszcze tego samego roku uciekł do partyzantów. Usiłował przedostać się na Zachód; pod fałszywym nazwiskiem wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Po ujawnieniu się został skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony z więzienia 16 grudnia 1954 r. rozpoczął pracę zarobkową. Przez cały ten okres pracy, w której kadrowcy zorientowali się w jego przeszłości – przynależności do AK oraz WiN – był zwalniany. W zeszłym roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.