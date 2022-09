Marsz dla życia i rodziny już jutro w Warszawie

Warszawska edycja marszu rozpocznie się o godzinie 11 na Placu Zamkowym, a zakończy się o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w Kościele Świętego Krzyża.

Pierwszy marsz odbył się w 2006 roku. Jego zamysłem jest publiczna manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju.

Wydarzenie wyróżnia się afirmatywnym charakterem, ponieważ marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie manifestować radość z daru życia oraz rodziny jako najlepszego środowiska do rozwoju osobowego każdego człowieka.

Na przestrzeni lat inicjatywę organizacji podjęło już ponad 150 miast w Polsce i każdego roku ta liczba się zwiększa. Koordynatorem Marszów dla Życia i Rodziny jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.