Marsz Równości po raz czwarty przeszedł ulicami Lublina. W tym roku, przebiegł bez incydentów

Tegorocznym motywem marszu, w którym wzięło udział setki osób w każdym wieku, było hasło "Dumne z bycia sobą". Hasło zdawało się pasować do nastrojów, które panowały wśród uczestników demonstracji.

- Tutaj nie muszę się wstydzić tego kim jestem, oraz mogę pokazywać swoją orientację na szerszą skalę. Na co dzień, mimo że mam bardzo wspierającą rodzinę i na obecny moment mogę czuć się bezpiecznie, to nie zawsze tak było i cieszę się, że powoli się to zmienia - relacjonował swoje emocje jeden z uczestników wydarzenia.