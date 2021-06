Marsz Równości przejdzie ulicami Lublina. Organizatorzy na razie nie zdradzają daty

„Nie było nas rok, ale czas to zmienić. Nic nas powstrzyma, idziemy po równość” - czytamy na facebookowym profilu stowarzyszenia. I dalej: „Jak co roku, z przyczyn bezpieczeństwa nie ujawniamy daty naszego marszu przed zarejestrowaniem zgromadzenia w urzędzie miasta. Liczymy, że dołączycie do nas równie licznie jak w ostatnich latach” - dodają organizatorzy.

Podkreślają też, że liczą na obecność delegacji ambasad różnych krajów: „Poza tym, że będą naszymi gośćmi, wpłyną też na bezpieczeństwo zgromadzenia”.