Marszałek Witek w Lublinie: "Resort polityki społecznej co chwilę ogłasza nowe programy". Zobacz zdjęcia ze spotkania

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się otwarte dla mieszkańców Lublina spotkanie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Wśród podejmowanych tematów znalazły się te o podatkach, emeryturach oraz programach społecznych organizowanych przez rząd.

- Nasze programy społeczne są wbrew pozorom programami wolnościowymi. 800 plus, wyprawka szkolna, są programami gdzie trzeba złożyć wniosek aby je dostać. Ten kto nie chce korzystać z programu po prostu nie składa wniosku, a jeżeli chce korzystać, to składa wniosek i idzie to z automatu - mówiła podczas spotkania z mieszkańcami Lublina marszałek Sejmu.