Marszałek województwa lubelskiego do polityków opozycji: Żyjcie w prawdzie, panowie

To jego reakcja na poniedziałkowe (7.09) konferencje polityków PO i Polski 2050. Dotyczyły one listu jaki skierowała Komisja Europejska m.in. do marszałka województwa lubelskiego w sprawie ewentualnych konsekwencji przyjęcia stanowiska w sprawie wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych.

Według polityków opozycji pismo oznacza, że Lubelszczyzna straci 26 mln euro z dodatkowej puli unijnych funduszy na zminimalizowanie skutków pandemii. Senator Jacek Bury (Polska 2050) nazwał radnych PiS, głosami których sporne stanowisko zostało przyjęte przez sejmik województwa lubelskiego, zdrajcami, a marszałka Jarosława Stawiarskiego kłamcą. Oskarżenia o działanie na szkodę województwa lubelskiego padły też ze strony polityków PO: posła Michała Krawczyka i radnego sejmiku Krzysztofa Komorskiego.