Marszałek województwa lubelskiego: W sprawie LGBT można zrobić pół kroku do tyłu. Opozycja apeluje o uchylenie stanowiska sejmiku

O tym, że los stanowiska sejmiku w sprawie „wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych” jest przesądzony pisaliśmy w poniedziałkowym (20.09) wydaniu Kuriera. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa przyznał bowiem po piątkowym spotkaniu wiceministrem funduszy Waldemarem Budą, że m.in. samorząd województwa lubelskiego został zobligowany do weryfikacji kontrowersyjnego dokumentu.

W poniedziałek (20 września) marszałek wyjaśnił, że decyzja w sprawie modyfikacji stanowiska należy do radnych sejmiku, w którym większość ma PiS. – Ale jeśli ktoś czuje się obrażony przez słowa nazywające rzeczy nie tak jak powinno się to zrobić, to można zrobić pół kroku do tyłu, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani i każdy czuł się dowartościowany – tłumaczył marszałek Stawiarski. - Mam nadzieję, że radni zmodyfikują to stanowisko i doprowadzą do tego, że będzie ono spełniało oczekiwania i tych środowisk, które poczuły się urażone i technokratów z Komisji Europejskiej – dodał.