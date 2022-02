"Marzymy o zwyczajnym życiu. Bez szpitala, bólu i ciągłej rehabilitacji" – Rodzice 11-letniej dziewczynki błagają o pomoc

"Przez lata walczyliśmy o to, by uratować naszą córeczkę przed amputacją. Odwiedziliśmy niezliczoną ilość gabinetów, spędziliśmy tysiące godzin na rehabilitacji, wszystko to po to, by uratować sprawność Oliwki. Dziś boimy się, że to na co pracowaliśmy latami, może jej zostać zabrane, tylko dlatego, że nie mamy wystarczającej sumy pieniędzy..." – pisze Katarzyna Jedynak-Pukas, mama Oliwki.

Oliwka urodziła się w 2010 roku z wrodzonym niedorozwojem kości udowej prawej nóżki oraz deformacjami stawów: biodrowego i kolanowego. W czasie kiedy dziewczynka po raz pierwszy potrzebowała pomocy, w Polsce nie było możliwości leczenia jej wady - Oliwia była skazana na amputację. Zrozpaczonym rodzicom udało znaleźć się rozwiązanie poza granicami naszego kraju, od 2013 roku leczona jest przez amerykańskiego ortopedę doktora Paley'a, któremu udało się uratować nogę dziewczynki.