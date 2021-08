Mastermedia nie zwalnia tempa i otwiera kolejny kraj Informacja prasowa

Mastermedia, jedna z największych firm eksportujących żywność z Polski, wysłała pierwsze dostawy do rodzimych sklepów w Luxemburgu. To już 7. państwo, obok Wielkiej Brytanii, Niemiec, Niderlandów, Irlandii, Belgii i Szwecji, do którego za pośrednictwem lubelskiej firmy docierają najlepsze polskie produkty. Firma stale zwiększa zakres działania z producentami i poszerza ich potencjał sprzedaży w kanale zagranicznym