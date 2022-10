Materiały, inspiracje, nowoczesne rozwiązania budowlane. Zobacz czego możesz się spodziewać na targach LUBDOM Łukasz Kaczanowski Anna Paszkowska

W piątek (7 października) na hali targów rozpoczęły się wystawy budowlane i potrwają do końca weekendu. Podczas wydarzenia można poznać najnowsze materiały i rozwiązania do budowy i wykończenia swoich czterech ścian, ale także spotkać się i wysłuchać rad architektów i projektantów. Jesteś w trakcie prac konstrukcyjnych domu lub mieszkania, zobacz co przygotowali organizatorzy na swoich stoiskach. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.