Mateusz Kostrzewski (Start Lublin): Spodobała mi się wizja trenera

Mateusz Kostrzewski przyszedł do Lublina z ambitnym planem. - Walki o mistrzostwo Polski – mówi. - Wprawdzie nikt nie daje nam szans z tym składem, ale myślę, że nasz potencjał i to, jak ciężko trenujemy, pozwala wierzyć, że mocno powalczymy w lidze – dodaje.

Seniorską karierę Kostrzewski rozpoczynał w drugoligowej drużynie OSSM PZKosz Sopot. Na parkietach koszykarskiej ekstraklasy zadebiutował w sezonie 2007/08 w zespole Prokomu Trefla Sopot. Grając w tym klubie poznał obecnego trenera Pszczółki Startu, Davida Dedka.

- Z trenerem Dedkiem znam się od czasów, jak byłem małym chłopcem. Tak naprawdę on wiele mnie nauczył. Znam więc jego szkołę oraz taktykę. Dlatego po kilku telefonach podjęliśmy decyzję, że chcemy razem pracować – zdradza Kostrzewski.

W trzech ostatnich sezonach nowy gracz Startu zdobywał średnio ponad 10 punktów (w rozgrywkach 2019/20 jego średnia wyniosła 13,1 pkt/mecz), a także notował ok. czterech zbiórek. Wyniki lubelskiej drużyny będą zatem w dużej mierze zależeć od jego postawy. - Tak też przedstawił mi to trener i jego wizja mi się spodobała. Ale to też nie chodzi o jednego zawodnika, a myślę, że cały nasz zespół będzie bardzo dobrze funkcjonował – uważa.