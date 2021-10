Matka udusiła troje dzieci. „Była sama, nie miała pomocy znikąd”. Reportaż Uwagi! TVN

Ciała trójki dzieci odnalazła ich babcia, która przyszła z wizytą do córki. Kobieta wezwała policję i pogotowie, jednak na pomoc było już za późno. - Otworzyłam bramę, bo miałam klucze, ale nie mogłam otworzyć drzwi do domu. W końcu ona mi je otworzyła, stała i patrzyła na mnie. Miała takie dziwne oczy… Spytałam, czemu jest tak cicho. Odpowiedziała, że dzieci śpią. Wydało mi się to dziwne, bo nigdy nie spała cała trójka na raz. Stanęłam w progu, dzieci wyglądały jakby spały, ale zobaczyłam, że wnuk ma sine usta – opowiada pani Dorota, matka Pauliny. I dodaje:

- Córka siedziała na dywanie. Nic nie mówiła, miała błędny wzrok, patrzyła w jedno miejsce i powtarzała, że dzieci śpią. Krzyczałam do niej, pytałam dlaczego, ale to nie była wtedy moja córka.