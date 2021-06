Matka z promilami wylądowała w przydrożnym rowie. W aucie była dwójka małych dzieci

Do zdarzenia doszło w niedzielę (20 czerwca) ok. godz. 16:45 w miejscowości Niewęgłosz (pow. radzyński) na drodze wojewódzkiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Skoda Octavia, 38-letnia mieszkanka gminy Ostrówek wpadła do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania samochodu.