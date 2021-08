Matuchna Najświętsza cała w promieniach. Historia kapliczki zwanej „Zjawienie” Bogdan Nowak

W tym miejscu wyczuwa się jakąś niezwykłą aurę, tajemnicę. Nic dziwnego. Historia kapliczki o nazwie „Zjawienie” w Sławęcinie (gm. Skierbieszów) związana jest z objawieniami maryjnymi, do których miało w tej miejscowości dochodzić kilka razy. Działo się to zawsze przy krystalicznie czystym źródle, które bije do dzisiaj. Wierni wierzyli, że dochodziło tam do cudownych uzdrowień.