Matura 2021. 4 maja język polski rozpoczyna egzaminacyjny maraton. „Nastroje raczej pozytywne”

Jeszcze kilka tygodni temu nie było pewności, czy matury odbędą się w terminie. Jednak się udało. I co do tego prawie wszyscy maturzyści, rodzice i nauczyciele są zgodni – dobrze się stało, że nie doszło do zmiany daty.

- Nastroje są pozytywne. Dobrze poszły u nas matury próbne, więc jesteśmy dobrej myśli – mówi Stanisław Stoń, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

- Na pewno nauka zdalna to nie to samo, co stacjonarna. I na pewno nie jest tak, że wszyscy w 100 procentach świetnie się przygotowali, bo to zależy też od samych uczniów, ich możliwości i motywacji - przyznaje Beata Jezierska, dyrektor V LO w Lublinie. - Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, żeby pomóc, organizowaliśmy dodatkowe konsultacje po lekcjach. Podczas ostatniej rozmowy z maturzystami powiedzieli mi, że czują się przygotowani – dodaje.