"Mąż pisze, że żyje, a ja wiem, że jest tam piekło"

- Mój mąż jest księgowym, ale kiedy został powołany do wojska, odszedł z zawodu bez wahania. Powiedział, że musi bronić Ukrainy przed rosyjskim agresorem i nawet nie próbował uniknąć mobilizacji – tłumaczy Julia. - Został wezwany 12 marca. Od tego czasu spokój naszej rodziny został zakłócony. Nie mam rodziców. Mąż był moją ochroną i wsparciem. Walczy w gorącym punkcie obwodu charkowskiego. Gdy dzwoniłam, to prawie nic o sobie nie mówił. Nie narzeka. Teraz częściej wysyła mi wiadomości niż dzwoni. Pisze: wszystko w porządku, żyję. A ja wiem, że jest tam piekło. Martwi się o mnie i o dzieci. Mamy syna i córkę. Syn ma 15 lat, więc doskonale rozumie, że jego ojciec jest na wojnie. Rozumie, że giną tam żołnierze. Córka ma natomiast dopiero 6 lat i bardzo tęskni. Wciąż pyta, kiedy tata wróci do domu.