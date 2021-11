Mecz, po którym jest dwóch rannych, czyli komentarze po remisie Górnika Łęczna w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką

Na boisku w Niecieczy spotkały się dwa zespoły z dołu ligowej tabeli. Bruk-Bet Termalika zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową, z przewagą jedynie trzech punktów nad ostatnim Górnikiem. - Mecz zapowiadany był, jako mecz o sześć punktów. Po tym, jak się zakończył można powiedzieć, że mamy dwóch rannych. Dla nas to kolejny punkt, a we wcześniejszej części sezonu nie mieliśmy takiej serii punktowej. Ktoś może powiedzieć, że niewiele nam on daje, bo ciułanie punktów nie zapewni nam utrzymania. Musi jednak w końcu nastąpić moment, w którym zaczniemy wygrywać i zbierać po trzy punkty – podkreśla Kamil Kiereś.

Spotkanie idealnie rozpoczęło się dla zespołu z Łęcznej, ponieważ już w pierwszej minucie meczu zawodnik gospodarzy otrzymał czerwoną kartkę za faul na wychodzącym z szybkim atakiem Damianem Gąską. - W pierwszej akcji straciliśmy zawodnika i to mocno pokrzyżowało nam nasze plany. Stąd też szybkie korekty i budowanie akcji w inny sposób. Nie wyglądało to jednak źle. W pierwszej połowie byliśmy stroną dominującą i kreowaliśmy sytuacje mimo 10 zawodników – przyznaje Mariusz Lewandowski, trener Termaliki.