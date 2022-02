Meczu o takiej randze jeszcze nie grały. Pszczółki rozpoczynają walkę o ćwierćfinał EuroCup

– Nie ciąży na nas żadna presja. To Lyon może czuć presję. Oni muszą, a my możemy awansować – zauważa trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Krzysztof Szewczyk.

Dla lublinianek nie jest to pierwsza sytuacja, w której to nie one są faworytkami. Już wrześniowe eliminacje do Pucharu Europy, w których przeciwnikiem Pszczółki był Spartak Moskwa udowodniły, że zielono-białe potrafią pozytywnie zaskoczyć.

W grupie akademiczki zmierzyły się z tureckim CBK Mersin, białoruskim Horizontem Mińsk i dobrym znajomym z EBLK – zespołem Gorzowa Wielkopolskiego. Zawodniczki trenera Szewczyka do fazy play-off awansowały z 2. miejsca.

W niej pokonały już dwie przeszkody. Obydwie w postaci zespołów francuskich. Najpierw w dwumeczu okazały się lepsze niż Tarbes GB, a następnie od Villeneuve d’Ascq LM. Na etapie 1/8 lublinianki czeka kolejna podróż do Francji, do Lyonu. Wcześniej jednak z aktualnie trzecią drużyną tamtejszą ekstraklasy, akademiczki zmierzą się u siebie.