Miał być wielki zysk, jest wielkie rozczarowanie. Mieszkaniec Lublina stracił ponad 400 tys. złotych

49-latek, który zgłosił się na policje, zeznał, że od pewnego czasu interesuje się inwestowaniem w waluty elektroniczne i nawiązał współpracę z jednym z brokerów.

Teraz mundurowi badają sprawę, szukają sprawców tego zdarzenia oraz apelują o zdrowy rozsądek, oraz dużą ostrożność przy transakcjach internetowych.

- Nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do konta, jak też danych dotyczących kart płatniczych. Nie należy także instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy „doradca” inwestycyjny. Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy - dodaje Gołębiowski.