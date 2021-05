Miały być innowacje i startupy. Jest wniosek o upadłość i należności do spłacenia

Do sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Park Naukowo-Technologiczny Energii. Informację o rozpoczęciu postępowania przekazał mediom Mariusz Szmit, prezes PN-T Energii. Z jego punktu widzenia jest to temat „ku przestrodze” dla innych przedsiębiorców.

„Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku była utrata zdolności do regulowania przez spółkę zobowiązań, która to sytuacja zaistniała wyłącznie w konsekwencji jednostronnego rozwiązania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie, której przedmiotem było prowadzenie przez spółkę projektu platformy startowej i w związku z tym doszło do wstrzymania wypłat na pokrycie kosztów projektu” – czytamy w komunikacie PN-T Energii.

Wniosek o ogłoszenie upadłości to ciąg dalszy problemów, które rozpoczęły się wraz z kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w październiku 2019 r. Funkcjonariusze stwierdzili wówczas nieprawidłowości. Zarzucają członkom ówczesnego zarządu PN-T Energii składanie nieprawdziwych, nierzetelnych oświadczeń w odniesieniu do miejsca realizacji projektu oraz oświadczenia co do dysponowania środkami finansowymi na realizację projektu.