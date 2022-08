Miastem zawładnie tradycja, a dokładnie Re:tradycja. Przed nami trzy dni festiwalu

Do tej pory przez 15 lat impreza odbywała się pod szyldem Jarmarku Jagiellońskiego. Jak spodziewają się organizatorzy, nowa odsłona pozwoli uczestnikom odkryć nowy wymiar owoców ich twórczych wysiłków.

– Decyzja o zmianie nazwy została podjęta dosyć jednomyślnie pod światłym przewodnictwem pani Karoliny Waszczuk. Jarmark Jagielloński, jak każdy festiwal, przez lata przechodził swoją ewolucję, zmieniały się punkty ciężkości, akcenty i nasze spojrzenie na to, co dzieje się na ulicach Starego Miasta. Decyzja o zmianie nazwy jest jak najbardziej słuszna i myślę, że zaowocuje inną refleksją związaną z tym, co staramy się prezentować – twierdzi Grzegorz Rzepecki, dyrektor Warsztatów Kultury.