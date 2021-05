Miasto daje 12,5 milionów, mieszkańcy zgłosili wnioski na ponad 73 milionów. Zobacz pomysły do budżetu obywatelskiego

Jak się spóźnisz – nie skorzystasz. Chodzi o pieniądze. Do podziału łącznie 12,5 miliona złotych

Tylko do piątku (7 maja) do godz. 24 jest czas na złożenie projektu do budżetu obywatelskiego. W puli do wydania jest 12,5 mln zł. Na razie wpłynęło ok. 50 zgłoszeń.