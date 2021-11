Miasto daje na Motor Lublin coraz więcej, ale traci udziały w spółce Krzysztof Nowacki

Wojciech Szubartowski

Gmina Lublin w 2021 roku przekazała piłkarskiemu Motorowi 3,1 mln złotych (oraz dodatkowo 1,2 mln zł na wynajem obiektów). To więcej, niż na drugoligową drużynę wydał większościowy udziałowiec, miliarder Zbigniew Jakubas. Chociaż budżet Lublina pozostaje głównym sponsorem klubu, to miasto traci udziały w spółce, które zmniejszyły się już do zaledwie 20 procent.