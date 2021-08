Miasto jak zabaweczka. Wspomnienia gen. Piotra Nikołajewicza Krasnowa Bogdan Nowak

Okładka książki Bogdan Nowak

To ważna, ale bardzo mało znana książka. Nosi tytuł „W przededniu wojny. Z życia pogranicznego garnizonu. Zamość 1913-1914”. Dzieło napisał w 1937 r. gen. Piotr Nikołajewicz Krasnow, ale dopiero teraz trafiło do polskich czytelników. A to dzięki znakomitemu tłumaczeniu Jerzego Kuśnierza z Muzeum Zamojskiego w Zamościu.