Miasto odczarowuje temat miesiączki. W szkołach pojawią się różowe skrzyneczki

Różowe skrzyneczki w szkołach

– Niestety wykluczenie menstruacyjne jest w naszym kraju nadal faktem, a potwierdzają to statystyki. Blisko 20% uczennic opuszcza zajęcia właśnie z powodu wstydu wywołanego miesiączkowaniem oraz z powodu braku dostępu do środków higienicznych - mówi Monika Lipińska, zastępczyni prezydenta Lublina.

Należy podkreślać, że miesiączka jest rzeczą naturalną, a nie powodem do zakłopotania. Dostęp do środków higieny menstruacyjnej to podstawowe prawo kobiet i dziewczynek.