Miasto rozdzieliło pieniądze na sport. Najwięcej dostali piłkarze Motoru Lublin

Lubelski ratusz dotacje na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategorii seniorów w rundzie jesiennej podzielił na dwa konkursy. W wakacje miasto rozdysponowało środki na okres od lipca do września, natomiast teraz rozstrzygnęło konkurs na okres od października do grudnia.

Największą kwotą Wydział Sportu wsparł piłkarzy Motoru Lublin. Na konto drugoligowej drużyny, której większościowym udziałowcem jest biznesmen Zbigniew Jakubas, trafi 1 mln 85 tys zł. W lipcu miasto również przekazało milion złotych, z podziałem na szkolenie (prawie 550 tys zł) oraz na obiekty (580 tys zł). Na pierwsze półrocze Motor dostał 1 mln 150 tys zł na szkolenie oraz 736 tys zł na obiekty. W sumie w 2022 roku z miejskiej kasy do klubu trafiło 4,1 mln zł, co jest dotacją zbliżoną do kwoty przekazanej rok wcześniej (4,35 mln zł).