Miasto rozpoczyna szczepienia dziewczynek przeciwko HPV. Już można się zgłaszać. Sprawdź wykaz przychodni w Lublinie

– Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest przyczyną powstawania m.in. raka szyjki macicy i stanów nowotworowych innych narządów. Rak szyjki macicy jest tym rodzajem nowotworu, który ma największy wpływ na umieralność kobiet. Dlatego też staramy się zaoferować naszym mieszkankom szczepienia, jako formę ochrony przed potencjalną chorobą nowotworową – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Tegoroczny program pozwoli zaszczepić 500 dziewczynek urodzonych w 2009 roku.

– Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do placówek realizujących program, bez względu na to, do jakiego podmiotu leczniczego są zapisane – tłumaczy Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.