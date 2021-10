Miasto spragnione imprez! Nocne życie powróciło do Lublina wraz ze studentami. Zobacz zdjęcia z klubów Riviera i Helium Redakcja

Kluby wznowiły swoją działalność już w czerwcu, ale prawdziwy „boom” rozpoczyna się w październiku wraz z powrotem studentów do Lublina. To właśnie w okresie roku akademickiego spragnieni imprez mieszkańcy Lubelszczyzny (i nie tylko) chętnie ruszają do otwartych znów dyskotek. - Lubimy chodzić ze znajomymi do klubów! Cieszymy się, że można znowu trochę normalniej pożyć - mówią zapytani przez nas studenci. A jest w czym wybierać! Aby zobaczyć zdjęcia z ostatnich imprez odbywających się w Helium Club i Riviera Klub Plażowy, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.