Miasto Świdnik zapłaci za zabiegi in vitro. Świdniczanie podjęli decyzję

Według założeń projektu, programem zostanie objętych ok. 11 par z terenu miasta. Dofinansowanie wyniesie ok. 6 tys. zł do zabiegu. Oznacza to, że pary będą finansować jedynie różnicę między dopłatą od miasta a kosztem leczenia. Całkowita wartość programu w pierwszym roku działania wyniesie 70 tys. zł.

- Jeden zabieg in vitro wraz z badaniami to wydatek około 12 tys. zł. Czasem jednak zabieg należy powtórzyć - koszty więc wzrastają. Nie każdą parę stać na to, by móc sfinansować całą procedurę. I tu nieodzowna staje się pomoc samorządu. Miejski Program In Vitro będzie dostępny dla wszystkich par z terenu Świdnika na podstawie kwalifikacji medycznej, według kolejności zgłoszeń. W proponowanym programie nie będą obowiązywały żadne inne kryteria poza miejscem zamieszkania i kwalifikacją medyczną. Ośrodki które będą realizować zadanie zostaną wyłonione na podstawie oferty konkursowej - podkreślają inicjatorki projektu.