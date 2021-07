Miasto trójkąta turystycznego woj. lubelskiego. Zobacz wspaniałe panoramy Kazimierza Dolnego nad Wisłą z XX wieku KS

Choć nie należy do największych miast województwa lubelskiego - liczy ok. 2,5 tys. mieszkańców – to znane jest w całym kraju. Kazimierz Dolny nad Wisłą to piękne i spokojne miasto wchodzące w skład trójkąta turystycznego regionu (Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny). Jak zmieniało się miasteczko w XX wieku? Przejrzeliśmy archiwalne zdjęcia ukazujące panoramy Kazimierza Dolnego. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.