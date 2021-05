Miasto wzięło podatek, w zamian dało samochód. Nagrody w konkursie „Rozlicz PIT w Lublinie” trafiły do mieszkańców

– Nie myślałam, że wygram – mówi pani Agnieszka. W poniedziałek (31 maja) odebrała główną nagrodę w loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”. To toyota yaris z hybrydowym napędem o wartości 65 tys. zł. – Mam prawo jazdy, ale emocje są zbyt duże, abym zdecydowała się dzisiaj prowadzić. Poprosiłam brata o pomoc – dodaje pani Agnieszka.

„Loteria podatkowa” to pomysł miasta na zwiększenie dochodów. Od każdego tysiąca zł zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), do budżetu miasta Lublin w 2021 r. trafi 484,80 zł. W tym roku z tytułu udziału w podatku PIT do kasy miasta ma trafić w sumie ok. 550 mln zł. – Przekonujemy, że warto płacić podatki do Lublina, bo Lublin odwdzięcza się wysoką jakością życia – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.