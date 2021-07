Miasto zamieni się w stolicę street artu. Rusza Meeting Of Styles w Lublinie

Lubelski „Meeting of Styles” to Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti, który wywodzi się z legendarnego niemieckiego festiwalu Wall Street Meeting. Od niemal 20 lat zorganizowano już ponad półtora tysiąca edycji na całym świecie w których uczestniczyło około 400 tysięcy artystów. A od 11 lat to właśnie Lublin jest jedynym miastem w Polsce, biorącym udział w tym międzynarodowym evencie.

Podobnie jak rok temu, pandemia i związane z nią ograniczenia wpłynęły na formułę wydarzenia - nie pojawią się zagraniczni goście, ale za to zjadą się grafficiarze z różnych części Polski.

Zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji wydarzenia: