Michał Moskal: Lubelszczyzna dogoni resztę Polski

Na dwa lata przed spodziewanym terminem wyborów Prawo i Sprawiedliwość rusza z przygotowaniami do kampanii na Lubelszczyźnie.

Przy okazji wizyty prezesa Jarosława Kaczyńskiego na Lubelszczyźnie, która miała miejsce 16 grudnia ubiegłego roku, została powołana Rada Regionalna pod przewodnictwem wicepremiera Jacka Sasina. Jest to sygnał, który Prawo i Sprawiedliwość wysyła, że rozpoczynamy przygotowania do kampanii wyborczej. Przygotowania mają się skupiać na kilku elementach, ale tym najważniejszym, za który odpowiedzialność powierzył mi premier Jacek Sasin, jest przygotowanie programu - planu dla Lubelszczyzny. Zbieramy wszystkie projekty o kluczowym charakterze dla Lubelszczyzny, tak żeby nasz region nie tylko dogonił, ale i mógł przegonić resztę Polski. Chodzi tu m.in. o gigantyczne inwestycje, które dotyczą zarówno infrastruktury oraz szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego.

Jak te przygotowania wyglądają w praktyce?

Zaczynamy obecnie objazd po powiatach, odwiedzamy samorządowców, organizujemy spotkania z mieszkańcami, które mają nam pomóc zebrać najważniejsze potrzeby i pomysły, wykraczające poza tę najbliższą perspektywę. Bo nie mówimy tutaj o projektach, które realizujemy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nie rozmawiamy o tym, co dzieje się w tej chwili, mimo że dzieje się bardzo wiele. Rozmawiamy o tych przedsięwzięciach, które popchną Lubelszczyznę o lata do przodu, czyli działaniach tej rangi jak np. zapoczątkowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Via Carpatia.