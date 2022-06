Michał Moskal, szef gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego: Bogdankę sprywatyzowała Platforma Obywatelska, my to naprawiamy Wojciech Pokora

Łukasz Kaczanowski

To ważny moment dla polskiego górnictwa, polskiej energetyki i dla Polski. Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z elementów suwerenności każdego państwa i doskonale rozumie to rząd Prawa i Sprawiedliwości – mówił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który w sobotę podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa akcji LW „Bogdanka” S.A od Enei. Sobotnia (18 czerwca) uroczystość była efektem działań, które podjęła Rada Ministrów w miniony wtorek, gdy podpisany został dokument dający zielone światło do przywrócenia Skarbowi Państwa kontroli nad kopalnią.