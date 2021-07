Michał Soczyński powalczy na Wembley Arenie na zawodowej gali Joyce – Takam. Zobacz zdjęcia

Soczyński na gali w Wielkiej Brytaniii, początkowo miał skrzyżować rękawice z Litwinem Andriusem Ruzasem, jednak doszło do zmiany rywala. Pięściarz Starej Szkoły Boksu Lublin, stoczy swoją trzecią walkę na zawodowych ringach.

– Jestem podekscytowany perspektywą występu na tej gali. W Londynie mieszka dużo Polaków i jestem przekonany, że będę mógł liczyć na ich wsparcie. Myślę, że brytyjscy i polscy fani polubią mój agresywny styl – mówi Michał Soczyński, pięściarz starej Szkoły Boksu Lublin.

– Dla mnie to naprawdę wielkie wyróżnienie, że mogę tutaj zawalczyć i bardzo się z tego cieszę. Szykuję się na ciężką walkę, gdyż takie podejście sprawia, że lepiej zaprezentuję się w ringu. Chcę pokazać ofensywny styl i myślę, że będzie to fajny pojedynek do oglądania. Przede wszystkim chcę się rozwijać oraz iść do przodu. Wiadomo przecież, że jak mocniejsi rywale i poprzeczka idzie w górę, to wówczas i ja rosnę w siłę jako zawodnik. Na pewno znam swoją wartość i wiem, że mogę walczyć na bardzo wysokim poziomie – dodaje "Soczek".