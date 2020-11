Michał Żewłakow nowym dyrektorem sportowym w Motorze Lublin

- Zapowiadałam transfery i cieszę się, że mogę ogłosić pierwszy z nich. Od dziś Michał Żewłakow dołącza do naszego klubu i będzie pełnić funkcję dyrektora sportowego - mówi dla klubowej strony internetowej p.o. prezesa Motoru, Marta Daniewska. - O stronę sportową Motoru Lublin mogę być więc spokojna. To dla nas duże wyróżnienie, że osoba z takim doświadczeniem pomoże w rozwoju klubu – dodaje.

Żółto-biało-niebiescy w środę 4 listopada wracają do rozgrywek ligowych po przymusowej przerwie związanej z wykryciem zakażeń koronawirusem. Podopieczni Mirosława Hajdy zagrają na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice. - W tej lidze każdy może wygrać z każdym, ale trzeba pamiętać, że Chojniczanka to zespół, który przez ostatnich kilka sezonów grał w I lidze. Ich personalia są bardzo mocne jak na realia II ligi - przestrzega przed rywalem trener Motoru, Mirosław Hajdo.

Motor Lublin od początku sezonu rozegrał osiem spotkań, w ramach których zdobył siedem punktów. Żółto-biało-niebiescy aktualnie znajdują się w strefie spadkowej, wyprzedzając jedynie Olimpie Elbląg i rezerwy poznańskiego Lecha. - Ilość dotychczas zdobytych przez Motor punktów jest rozczarowaniem nie tylko dla kibiców, ale także dla trenerów i zespołu. Nadszedł najwyższy czas, aby zacząć regularnie punktować i postarać się na rehabilitację. Chcemy, by tych punktów było więcej i miejsce w tabeli było wyższe, bo na to na pewno zasługujemy - mówi trener Hajdo.

Ostatnie spotkanie lublinianie rozegrali 10 października w Suwałkach. Przegrali wówczas 0:1 z ligowymi liderami, czyli tamtejszymi Wigrami. - Być może był to dobry czas na złapanie oddechu. Mogliśmy w spokoju potrenować i poprawić niefrasobliwość przy traceniu bramek. Popełniamy proste błędy w konsekwencji, których tracimy bramki. Myślę, że ten odpoczynek nam się przydał. Wierzymy mocno w to, że będzie to dla nas nowe, pozytywne otwarcie - mówi szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich. - Musimy swoją grą potwierdzić tę zmianę. Przede wszystkim musimy punktować i wszystko robić, by piąć się w górę tabeli - kończy.