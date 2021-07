Międzyrzec Podlaski: Krzysztof i Daniel lubili wypić. Pewnego dnia Danielowi odbiło. Libacja zakończyła się śmiercią

- Brat był łagodnym, spokojnym człowiekiem. Jak można było zrobić mu coś takiego. To się nie mieści w głowie - powiedziała pani Ewa, którą spotkaliśmy przed salą rozpraw.

Chwilę później ruszył proces Dawida B. Według ustaleń prokuratury, do tragedii doszło w nocy z 12 na 13 października 2020 r. 12 października oskarżony pił od rana. Do 15 wypił osiem piw. Później kupił jeszcze butelkę wódki, cztery puszki mocnego piwa i poszedł do swojego kolegi Krzysztofa. Panowie mieszkali w tym samym bloku. Znali się od trzech-czterech lat. Lubili razem wypić.

- W pewnej chwili mi odbiło - czytamy w wyjaśnieniach Dawida B. złożonych tuż po zdarzeniu. Oskarżony zaczął bić kolegę. Później nie pamięta szczegółów. Zapamiętał hałas, sąsiadkę dobijającą się do drzwi i policjantów.