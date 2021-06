Miejski pająk, plastikowa dżungla, a może szalona herbatka? Nowe instalacje artystyczne w ramach lubelskiej Nocy Kultury. Zobacz zdjęcia

Już po przekroczeniu jego granicy, na Baszcie Gotyckiej, tuż za Bramą Krakowską przywita spacerowiczów pająk miejski , którego będziemy mogli podziwiać do 23 czerwca. Jak podają organizatorzy, pajęcza instalacja nawiązuje do dawnego ludowego obrzędu wieszania ozdób u powały w izbach.

Od czwartku brama przy Archidiakońskiej 1 zamieniła się w niezwykłą plastikową dżunglę. To „re4rest” - autorski i pionierski projekt Patki Smirnow i Kariny Królak, które przez ok. 4 lata zbierały nad Wisłą porozrzucane, plastikowe butelki PET i przetworzyły je w niesamowity ogród, reuprawę roślin egzotycznych. Idea recyclingu i duch ekologii przyświeca również kolejnej instalacji „Miejskiej dżungli” Pawła Adamca, stworzonej z plastikowych roślin z odzysku, naśladujących formą i kolorem egzotyczne gatunki roślin. Miejską dżunglę możemy podziwiać na ogrodzeniu kawiarni przy ul. Jezuickiej 16.

Ale to nie wszystko. W patio Warsztatów Kultury przy ul. Grodzkiej 7 czekać będzie na nas zaskakująca „Szalona herbatka”. Co to takiego? - To imbryczek z trzema dziubkami, filiżanka z uszkiem w środku, babeczki posypane wskazówkami od zegara – ceramiczne cudeńka, które oddają atmosferę szalonego podwieczorku. Do tak nakrytego stołu z pewnością przysiedliby się Alicja, Kapelusznik i Suseł – zachęcają organizatorzy.