Mieszkańcy będą mogli wymieniać swoje rzeczy lub je sprzedać. Przed nami pierwsza wyprzedaż garażowa w Świdniku

Świdniczanka parokrotnie brała udział w takich wyprzedażach organizowanych na terenie Lublina i bardzo pozytywnie je wspomina, dlatego uznała, że pomysł warto importować do lotniczego miasta.

- Jestem pewna że każdy z nas ma w swojej szafie czy domu rzeczy, które leżą nieużywane. Pomyślałam, że fajnie byłoby, gdyby nasze miasto wyszło z taką inicjatywą i zorganizowało regularne spotkania. Każdy mógłby przyjść i sprzedać lub wymienić się swoimi rzeczami - mówiła w maju w rozmowie z „Kurierem” pani Karolina.

Organizatorka postanowiła najpierw sprawdzić zapotrzebowanie na tego typu wydarzenie poprzez Spotted Świdnik. Liczba zainteresowanych bardzo ją zaskoczyła.

- To właśnie duży odzew mieszkańców, zmotywował mnie do założenia grupy na Facebooku, gdzie na bieżąco informuję o postępach projektu - podkreśla organizatorka Świdnickiej Wyprzedaży Garażowej.

W staraniach o znalezienie miejsca do realizacji tego typu eventu wspierał ją również radny Marcin Magier, który zainterpelował do ratusza o wyznaczenie miejsca, w którym mogłaby być organizowana wyprzedaż. Dziś już wiadomo, że pierwsza edycja imprezy odbędzie się 4 czerwca (sobota) w Spółdzielczym Domu Kultury mieszczącym się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A. Wyprzedaż rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do 14. Aby móc coś na niej sprzedać, nie trzeba zapisywać się na listę, jednak jeśli liczba zainteresowanych sprzedażą będzie duża, trzeba liczyć się z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.