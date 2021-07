Mieszkańcy Chełma i okolic ochłodzenia szukali nad zalewem Żółtańce. Zobacz zdjęcia

Również w czwartek po południu nie brakowało tu wypoczywających, pomimo tego, że już po godz. 16-ej niebo było zachmurzone. Nie odstraszyło to jednak nikogo. Wiele osób było bardzo zadowolonych, że żar nie leje się z nieba i można wypocząć nie narażając się na słoneczne oparzenia. Na plaży i w wodzie było mnóstwo osób. Dużo wypoczywających było również na pomostach, ławkach, przy zadaszonych stolikach.

Dla osób lubiących aktywny wypoczynek są tutaj dwa boiska jedno do piłki nożnej, drugie do piłki siatkowej oraz plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, a także wypożyczalnia sprzętu pływającego i wyciąg do nart wodnych. Są też czynne bary. Z tych atrakcji codziennie chętnie korzystają zarówno mieszkańcy jak też turyści.