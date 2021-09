Mieszkańcy Chełma postawili na nowe miejsca do aktywnego wypoczynku oraz remonty ulic i chodników. Wszystko w ramach budżetu obywatelskiego

W głosowaniu wzięło udział 2 809 mieszkańców Chełma, z czego znakomitą większość - 1 717 głosów oddały kobiety, a 1 092 - mężczyźni. Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego nie różniła się od poprzednich. Mieszkańcy wybierali nie tylko projekty osiedlowe, ale też ogólnomiejskie.

Spośród 11 wniosków ogólnomiejskich zakwalifikowanych do głosowania największe poparcie uzyskały 4 zadania, które będą realizowane w przyszłym roku. Wśród nich najwięcej głosów - 946 oddano na wniosek "Kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich". Na drugim miejscu uplasował się "Tor przeszkód typu Runmageddon", na który oddano 539 głosów. Na "Budowę morsówki i zaplecza ratownictwa wodnego nad zbiornikiem wodnym Glinianki" zagłosowało 390 mieszkańców. Z kolei projekt "System sztucznego naśnieżania stoku w Kumowej Dolinie" otrzymał 345 głosów.

Spośród projektów osiedlowych najwięcej głosów oddano na "Budowę bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie" - 276. Na drugim miejscu znalazł się projekt "Dokończenie ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 7 na Osiedlu Zachód", na który oddano 261 głosów, a na trzecim - "Remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej strona nieparzysta" - 189 głosów.