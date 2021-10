Mieszkańcy czekają na nią od dziesięcioleci. Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego zostanie wkrótce otwarta

- Nie są to słowa bez pokrycia. Plany budowy obwodnicy powstały jeszcze przed II wojną światową. Oczywiście wtedy ruch był nieporównanie mniejszy – mówi Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego - Jak jest teraz? Z badań natężenia ruchu pojazdów wynika, że przez nasze miasto przejeżdża każdego dnia 19 do 20 tys. pojazdów. Tylko połowa z nich to ruch lokalny.