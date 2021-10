Mieszkańcy gminy Chełm protestowali w Lublinie przeciwko przyłączeniu sołectw do miasta Chełm. Zobacz zdjęcia i wideo Łukasz Kaczanowski

Mieszkańcy gminy Chełm przyjechali we wtorek do Lublina, by w stolicy województwa zaprotestować przeciwko przyłączeniu ich sołectw do miasta Chełm. Protestujący, wśród których był m.in. europoseł Krzysztof Hetman, przeszli od okolic placu Zamkowego przez Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Plac Litewski i dotarli do Urzędu Wojewódzkiego. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.