Mieszkańcy gminy Chełm zaprotestowali. Nie chcą włączenia ośmiu sołectw do miasta

Sprawa dotyczy potencjalnych terenów inwestycyjnych, a dokładnie miejscowości; Koza-Gotówka, Nowiny, Okszów, Okszów-Kolonia, Pokrówka, Srebrzyszcze i Żółtańce-Kolonia, a także część sołectw: Weremowice, Żółtańce i Depułtycze Królewskie, miałyby zostać przyłączone do miasta Chełm. Wniosek o zmianę granic miasta trafił najpierw do wojewody, a następnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Teraz czeka na opinię rady gminy oraz miasta, a także konsultacje społeczne, na które strony mają trzy miesiące.

– Mamy wrażenie, że rozmowy z miastem będą wyglądały tak, że powiemy swoje zdanie, ale nie będzie to miało znaczenia, a prezydent zrobi, co chce – mówią protestujący - podkreślając, że konsultacje z mieszkańcami powinny odbywać się na początku.

- To nie prawda, że zostały już podjęte decyzje – wyjaśniał podczas porannej rozmowy w Radiu Lublin, prezydent Chełma, Jakub Banaszek. – Chcielibyśmy, żeby w październiku odbyły się konsultacje, aby każdy mógł wyrazić swój głos i obawy – zapewnił.