Mieszkańcy gminy Jastków doczekali się przychodni. Będą udogodnienia

Przypomnijmy, do 6 maja prowadzeniem ośrodka zajmowała się spółka Nordmedic. Tego dnia wygasła jej umowa z NFZ-etem. Gmina ogłosiła przetarg, w którym poza Nordmedic wystartowała poznańska spółka Osasuna i właśnie ona wygrała.

Reorganizacja ośrodka trwała trzy tygodnie i dla mieszkańców nie był to spokojny czas. W przejściowym okresie musieli korzystać z usług okolicznych przychodni. Jak to wspominają?

– Bój się pana Boga, przychodnia prawie miesiąc nieczynna. Mało mnie szlag nie trafił – nie kryje niezadowolenia pani Ewa. Jest wdową, ma dwójkę dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. – Chciałam przyjść po skierowanie do szpitala przez problemy z nogami, ale przychodnia była zamknięta. Później potrzebowałam recepty na leki i musiałam dzwonić do Dąbrowicy, a dodzwonić się do przychodni nie jest tak łatwo – skarży się.