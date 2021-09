Mieszkańcy Krężnicy Jarej wyszli na ulice w geście protestu. Domagają się poprawy bezpieczeństwa na drogach

– Bardzo często go widziałem. Wkurza mnie to, że jeszcze dwa tygodnie temu chodził do szkoły, jeździł na rowerze, a teraz go nie ma. Codziennie wracam ze szkoły z Zemborzyc Górnych. Dwa dni temu szedłem poboczem i prawie mnie samochód potrącił. Kierowy często przekraczają prędkość. Mam nadzieję, że ten protest będzie pierwszym i ostatnim – mówi nam 11-letni Szczepan.