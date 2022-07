Mieszkańcy ul. Araszkiewicza w Lublinie domagają się prawdziwej ulicy. – Za chwilę ruszy budowa Skowronkowej, a o nas cisza – twierdzą

- Za chwilę dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę naszej części ul. Araszkiewicza stracą ważność. Obiecywano nam inwestycje, a nic się nie dzieje – żalą się mieszkańcy.

Ul. Araszkiewicza ma ponad pół kilometra długości. Do dwóch jej fragmentów można dojechać od strony ul. Zbożowej, do trzeciego zaś tylko od strony ul. Skowronkowej. I jest to droga gruntowa.

Mieszkańcy przypominają, że w 2018 r. opracowano dokumentację budowy ul. Araszkiewicza. Jest ważna do 22 lipca tego roku. Liczyli, że budowa „ich” części Araszkiewicza będzie częścią prac na Skowronkowej. - Za chwilę ruszy budowa Skowronkowej, a o nas cisza – twierdzą.