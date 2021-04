Mieszkańcy ul. Lipowej w Lublinie oburzeni. "Drogowcy zerwali asfalt z jezdni, nie możemy dojechać do kamienicy, do naszych mieszkań" Artur Jurkowski

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Lipowej 29 stracili dojazd do swoich mieszkań. Przed wjazdem na wewnętrzne podwórko pojawił się wykop. To skutek zerwania asfaltu z przebudowywanej drogi. Drogowcy nie zapewnili dojazdu do posesji, choć jest to ich obowiązek.