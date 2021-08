Mieszkańcy woj. lubelskiego wydali 71,5 mln zł z bonów turystycznych

Co czwarty z bonów rodzice zużyli już w całości. Pozostałe wykorzystali częściowo, wcale albo ich jeszcze nawet nie aktywowali. To znaczy, że bony mają nadal duży potencjał do wsparcia polskiej branży turystycznej, która ucierpiała w trakcie pandemii.

Ze świadczenia będzie można korzystać także po wakacjach. Bonami można płacić do 31 marca 2022 roku. Do tej daty trzeba zrealizować transakcję, a sama usługa hotelarska lub impreza turystyczna opłacona bonem może odbyć się nawet później.

ABC bonu turystycznego

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. Na dziecko z niepełnosprawnością – w sumie 1000 zł. Świadczenia nie można wymienić na gotówkę. Rodzic może nim płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne dla dzieci realizowane na terenie Polski.