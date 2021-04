Mieszkańcy Zwierzyńca przeciw wycince drzew. „Nie wyobrażamy sobie ul. Lipowej bez naszych lip”

W ciągu miesiąca pod wnioskiem podpisało się ponad sześćset osób. Autorzy petycji piszą, że według zasięgniętej opinii dendrologicznej, do usunięcia nadają się co najwyżej dwa drzewa znajdujące się po przeciwległych końcach ulicy, a lipy o rozdwojonych pniach należy zabezpieczyć spinając je stalowymi klamrami, jak to zostało rozwiązane na przykład na terenie browaru w Zwierzyńcu.

Wnioskodawcy zaznaczają, że nie są przeciwnikami stworzenia bulwaru wzdłuż ulicy Lipowej.

- Wierzymy, że spędzanie wolnego czasu na bulwarze będzie znacznie przyjemniejsze i w ogóle możliwe, jeśli będziemy mogli usiąść w cieniu lip, a nie w palącym słońcu bez możliwości schronienia się. Doceniają to także licznie przybywający do Zwierzyńca turyści. My, mieszkańcy i miłośnicy Zwierzyńca, nie wyobrażamy sobie ulicy Lipowej bez naszych lip - wyjaśniają autorzy petycji.

Burmistrz Zwierzyńca tłumaczy, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja w sprawie liczby drzew do usunięcia z ul. Lipowej. - Czekamy na informacje ze starostwa. Do 21 maja starostwo przedłużyło termin wydania decyzji. Przed przystąpieniem do inwestycji na pewno jeszcze raz dokonamy przeglądu stanu drzew. W projekcie zapisaliśmy, że chodzi o kilkadziesiąt drzew, ale to nie oznacza od razu, że wszystkie będą musiały zostać wycięte - wyjaśnia Urszula Kolman, burmistrz miasteczka.